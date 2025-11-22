Soirée Beaujolais Nouveau Mayran

Soirée Beaujolais Nouveau

Samedi 22 novembre à la salle des fêtes des Janenques:

20h: apéro concert avec La Carriole

23h: Bal avec DJ Coco

Repas cuisson au four à bois jambon et pommes de terre + dessert , vin et café compris (tarif: 12€) .

Mayran 12390 Aveyron Occitanie +33 6 32 81 30 69

