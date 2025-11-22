Soirée Beaujolais Nouveau Mayran
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Samedi 22 novembre à la salle des fêtes des Janenques:
20h: apéro concert avec La Carriole
23h: Bal avec DJ Coco
Repas cuisson au four à bois jambon et pommes de terre + dessert , vin et café compris (tarif: 12€) .
Mayran 12390 Aveyron Occitanie +33 6 32 81 30 69
English :
Saturday November 22 at the Janenques village hall:
German :
Samstag, den 22. November im Festsaal von Les Janenques:
Italiano :
Sabato 22 novembre presso la sala del villaggio di Janenques:
Espanol :
Sábado 22 de noviembre en la sala de fiestas de Janenques:
