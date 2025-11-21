Soirée Beaujolais Nouveau Mesples

Soirée Beaujolais Nouveau

1 rue des Arables Mesples Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Beaujolais Nouveau arrive !

Venez le déguster dans une ambiance chaleureuse à La Petite Auberge de Mesples.

1 rue des Arables Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05

English :

Beaujolais Nouveau is here!

Come and enjoy it in a warm atmosphere at La Petite Auberge de Mesples.

German :

Der Beaujolais Nouveau kommt!

Genießen Sie ihn in einer herzlichen Atmosphäre in La Petite Auberge de Mesples.

Italiano :

Il Beaujolais Nouveau è arrivato!

Venite a gustarlo in una calda atmosfera a La Petite Auberge de Mesples.

Espanol :

¡El Beaujolais Nouveau ya está aquí!

Venga a disfrutarlo en un ambiente cálido en La Petite Auberge de Mesples.

