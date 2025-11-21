Soirée Beaujolais Nouveau Mesples
Soirée Beaujolais Nouveau Mesples vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
1 rue des Arables Mesples Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le Beaujolais Nouveau arrive !
Venez le déguster dans une ambiance chaleureuse à La Petite Auberge de Mesples.
.
1 rue des Arables Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 94 05
English :
Beaujolais Nouveau is here!
Come and enjoy it in a warm atmosphere at La Petite Auberge de Mesples.
German :
Der Beaujolais Nouveau kommt!
Genießen Sie ihn in einer herzlichen Atmosphäre in La Petite Auberge de Mesples.
Italiano :
Il Beaujolais Nouveau è arrivato!
Venite a gustarlo in una calda atmosfera a La Petite Auberge de Mesples.
Espanol :
¡El Beaujolais Nouveau ya está aquí!
Venga a disfrutarlo en un ambiente cálido en La Petite Auberge de Mesples.
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Mesples a été mis à jour le 2025-11-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ