Soirée Beaujolais Nouveau Métabief

Alerte Rouge Le Beaujolais Nouveau VA bientôt Arriver… et on le Fête à Métabief !

Le Comité des Fêtes de Métabief a l’honneur de vous convier à la soirée la plus attendue de l’année pour tous les amateurs de vin primeur, de bonne humeur et de… guinche !

Le Programme de la Soirée (Attention, ça va swinguer !)

Beaujolais Nouveau Il est là, il est beau, il est primeur… On le débouche et on l’honore comme il se doit !

Planches Apéro Gourmandes Parce que le vin, ça creuse ! Préparez vos estomacs pour des planches qui vont vous faire dire Ohlala, c’est de la bonne charcut’ de chez nous !

Ambiance de Folie La soirée sera animée par l’inégalable Sandrine et son Accordéon qui va vous faire valser, java-er, et pourquoi pas, chanter faux (on ne juge pas !)

LA Guest Star Un.e invité.e surprise qui va mettre le feu aux planches (de danse, pas d’apéro, hein !). On ne vous dit rien, mais venez… guincher !

Notre Mission Vous faire passer une soirée mémorable où l’ambiance est plus chaude que le fond de votre verre de Gamay ! Enfilez vos plus belles chemises à carreaux, votre bonne humeur et préparez-vous à dire Santé ! jusqu’à l’extinction des feux !

Venez nombreux. Venez joyeux. Venez… guincher !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération et un maximum de planches apéro ! .

