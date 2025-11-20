Soirée Beaujolais Nouveau Devant l’office de tourisme Mortagne-sur-Gironde
Soirée Beaujolais Nouveau Devant l’office de tourisme Mortagne-sur-Gironde jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Devant l’office de tourisme 1 place des Halles Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
2025-11-20
Organisée par le Comité des fêtes.
Planches apéro et musique
Devant l’office de tourisme 1 place des Halles Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 17 62 cfmortagne17@gmail.com
English :
Organized by the Comité des fêtes.
Drinks and music
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Aperitifbretter und Musik
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes.
Bevande e musica
Espanol :
Organizado por el Comité des fêtes.
Copas y música
