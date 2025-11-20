Soirée Beaujolais Nouveau Devant l’office de tourisme Mortagne-sur-Gironde

Soirée Beaujolais Nouveau

Devant l’office de tourisme 1 place des Halles Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Organisée par le Comité des fêtes.

Planches apéro et musique

.

English :

Organized by the Comité des fêtes.

Drinks and music

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Aperitifbretter und Musik

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Bevande e musica

Espanol :

Organizado por el Comité des fêtes.

Copas y música

