Soirée Beaujolais Nouveau Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » Mortagne-sur-Gironde
vendredi 20 novembre 2026 · Devant l'ancien cinméa "l'Etoile" · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Soirée Beaujolais Nouveau
Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Organisée par le Comité des fêtes.
Planches apéro et musique
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Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 17 62 cfmortagne17@gmail.com
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English :
Organized by the Comité des fêtes.
Drinks and music
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique
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