Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Soirée Beaujolais Nouveau

Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Organisée par le Comité des fêtes.

Planches apéro et musique

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Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 17 62 cfmortagne17@gmail.com

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English :

Organized by the Comité des fêtes.

Drinks and music

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique