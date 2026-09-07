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Soirée Beaujolais Nouveau Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » Mortagne-sur-Gironde

vendredi 20 novembre 2026 · Devant l'ancien cinméa "l'Etoile" · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Devant l'ancien cinméa "l'Etoile"
Adresse
19 Grande Rue
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mortagne-sur-Gironde

Soirée Beaujolais Nouveau

Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Organisée par le Comité des fêtes.
Planches apéro et musique
  .

Devant l’ancien cinméa « l’Etoile » 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 17 62  cfmortagne17@gmail.com

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English :

Organized by the Comité des fêtes.
Drinks and music

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique

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