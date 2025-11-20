Soirée Beaujolais nouveau Motteville
357 Rue Alexis Ricordel Motteville Seine-Maritime
Début : 2025-11-20 19:00:00
Profitez d’un verre de beaujolais nouveau dans le magnifique cadre de l’orangerie de Motteville.
Animation Bérangère et son accordéon/ buffet campagnard/entrée 20€ sur réservation. .
357 Rue Alexis Ricordel Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 08 83 56
