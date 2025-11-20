Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais nouveau Motteville

Soirée Beaujolais nouveau Motteville jeudi 20 novembre 2025.

Soirée Beaujolais nouveau

357 Rue Alexis Ricordel Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :
2025-11-20

Profitez d’un verre de beaujolais nouveau dans le magnifique cadre de l’orangerie de Motteville.
Animation Bérangère et son accordéon/ buffet campagnard/entrée 20€ sur réservation.   .

357 Rue Alexis Ricordel Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 08 83 56 

English : Soirée Beaujolais nouveau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais nouveau Motteville a été mis à jour le 2025-11-07 par Communauté de communes Plateau de Caux