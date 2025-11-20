Soirée Beaujolais nouveau Motteville

Soirée Beaujolais nouveau

357 Rue Alexis Ricordel Motteville Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

2025-11-20

Profitez d’un verre de beaujolais nouveau dans le magnifique cadre de l’orangerie de Motteville.

Animation Bérangère et son accordéon/ buffet campagnard/entrée 20€ sur réservation. .

