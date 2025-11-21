Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Noidans-le-Ferroux vendredi 21 novembre 2025.

MAISON DES ASSOCIATIONS Noidans-le-Ferroux Haute-Saône

2025-11-21 19:00:00
Soirée Beaujolais Nouveau organisé par l’association Villages en Vie.
Menu Assiette de charcuterie-fromage, cancoillotte chaude et tartelette aux pommes, et un verre de beaujolais nouveau.
Sur réservation avant le 15/11   .

MAISON DES ASSOCIATIONS Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 96 35 64  barbant.josiane@gmail.com

