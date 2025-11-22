Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt

Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt samedi 22 novembre 2025.

Soirée Beaujolais Nouveau

Nubécourt Meuse

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Soirée Beaujolais à Nubécourt
Sur réservations avant le 18 novembre 07.83.08.81.39Tout public
5  .

Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 7 83 08 81 39 

English :

Beaujolais evening at Nubécourt
For reservations before November 18th: 07.83.08.81.39

German :

Beaujolais-Abend in Nubécourt
Bei Reservierungen vor dem 18. November: 07.83.08.81.39

Italiano :

Serata Beaujolais a Nubécourt
Per prenotazioni entro il 18 novembre: 07.83.08.81.39

Espanol :

Velada Beaujolais en Nubécourt
Para reservas antes del 18 de noviembre: 07.83.08.81.39

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE