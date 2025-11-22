Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt
Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Nubécourt Meuse
Samedi 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22
2025-11-22
Soirée Beaujolais à Nubécourt
Sur réservations avant le 18 novembre 07.83.08.81.39Tout public
Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 7 83 08 81 39
English :
Beaujolais evening at Nubécourt
For reservations before November 18th: 07.83.08.81.39
German :
Beaujolais-Abend in Nubécourt
Bei Reservierungen vor dem 18. November: 07.83.08.81.39
Italiano :
Serata Beaujolais a Nubécourt
Per prenotazioni entro il 18 novembre: 07.83.08.81.39
Espanol :
Velada Beaujolais en Nubécourt
Para reservas antes del 18 de noviembre: 07.83.08.81.39
