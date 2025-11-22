Soirée Beaujolais Nouveau

Nubécourt Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée Beaujolais à Nubécourt

Sur réservations avant le 18 novembre 07.83.08.81.39Tout public

5 .

Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 7 83 08 81 39

English :

Beaujolais evening at Nubécourt

For reservations before November 18th: 07.83.08.81.39

German :

Beaujolais-Abend in Nubécourt

Bei Reservierungen vor dem 18. November: 07.83.08.81.39

Italiano :

Serata Beaujolais a Nubécourt

Per prenotazioni entro il 18 novembre: 07.83.08.81.39

Espanol :

Velada Beaujolais en Nubécourt

Para reservas antes del 18 de noviembre: 07.83.08.81.39

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Nubécourt a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE