Soirée Beaujolais Nouveau Ousson-sur-Loire

Soirée Beaujolais Nouveau

5 Rue Daniel Depont Ousson-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le samedi 29 novembre à 19h30, plongez dans l’ambiance conviviale d’une soirée Beaujolais à Ousson-sur-Loire au bar Au p’tit futreau . Profitez du Beaujolais nouveau accompagné d’une planche charcuterie/fromage (12€) et laissez-vous emporter par la musique du groupe Ajoupa.

Le samedi 29 novembre à 19h30, rendez-vous à Ousson-sur-Loire (Loiret) au bar Le p’tit futreau pour célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau lors d’une soirée conviviale.

Savourez une planche charcuterie/fromage pour 12€ et laissez-vous emporter par la musique festive du groupe Ajoupa.

Cette soirée promet une ambiance chaleureuse et animée, idéale pour partager un moment agréable entre amis ou en famille.

Réservation obligatoire au 06.60.17.77.52 pour garantir votre place.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir le Beaujolais nouveau dans une atmosphère musicale et festive, un moment à ne pas rater à Ousson-sur-Loire ! 12 .

5 Rue Daniel Depont Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 17 77 52

English :

On Saturday, November 23rd at 7.30pm, enjoy the friendly atmosphere of a Beaujolais evening in Ousson-sur-Loire at the bar Au p’tit futreau . Enjoy Beaujolais nouveau with a charcuterie/cheese board (12?), and listen to the music of the Ajoupa band.

German :

Tauchen Sie am Samstag, den 23. November um 19:30 Uhr in der Bar Au p’tit futreau in Ousson-sur-Loire in die gesellige Atmosphäre eines Beaujolais-Abends ein. Genießen Sie den neuen Beaujolais mit einer Wurst- und Käseplatte (12?) und lassen Sie sich von der Musik der Gruppe Ajoupa mitreißen.

Italiano :

Sabato 23 novembre alle 19.30, godetevi una serata conviviale a base di Beaujolais a Ousson-sur-Loire presso il bar Au p’tit futreau . Gustate un bicchiere di Beaujolais Nouveau con un tagliere di salumi e formaggi (12 euro) e ascoltate la musica del gruppo Ajoupa.

Espanol :

El sábado 23 de noviembre a las 19.30 h, disfrute de una agradable velada de Beaujolais en Ousson-sur-Loire, en el bar Au p’tit futreau . Disfrute de una copa de Beaujolais Nouveau con una tabla de embutidos y quesos (12 €) y escuche la música del grupo Ajoupa.

