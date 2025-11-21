Soirée Beaujolais nouveau Pers-en-Gâtinais
vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau
Pers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau !
Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 71 88 13
English :
Come and celebrate the arrival of Beaujolais nouveau!
German :
Feiern Sie mit uns die Ankunft des neuen Beaujolais!
Italiano :
Venite a festeggiare l’arrivo del Beaujolais nouveau!
Espanol :
¡Venga a celebrar la llegada del Beaujolais nouveau!
