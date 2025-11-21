Soirée Beaujolais nouveau

Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau !

Venez célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau ! .

Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 71 88 13

English :

Come and celebrate the arrival of Beaujolais nouveau!

German :

Feiern Sie mit uns die Ankunft des neuen Beaujolais!

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo del Beaujolais nouveau!

Espanol :

¡Venga a celebrar la llegada del Beaujolais nouveau!

L’événement Soirée Beaujolais nouveau Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO