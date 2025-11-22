SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU CERCLE DE L’UNION Pissos
Soirée Beaujolais Nouveau samedi 22 novembre au Cercle de l’Union.
Repas à 13h au menu Velouté, Saucisson Lyonnais, Pomme de Terre, Dessert
Suivi du concert à 21h avec le groupe HIGH SKY
Réservations souhaitées 05.58.08.90.85
CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr
English : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Beaujolais Nouveau evening Saturday November 22 at the Cercle de l’Union.
Meal at 1pm on the menu: Velouté, Saucisson Lyonnais, Pomme de Terre, Dessert
Followed by a concert at 9pm with the group HIGH SKY
Reservations required 05.58.08.90.85
German : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Beaujolais Nouveau-Abend am Samstag, den 22. November im Cercle de l’Union.
Essen um 13 Uhr auf der Speisekarte: Velouté, Saucisson Lyonnais, Kartoffeln, Dessert
Anschließend Konzert um 21 Uhr mit der Gruppe HIGH SKY
Reservierungen erwünscht 05.58.08.90.85
Italiano :
Serata Beaujolais Nouveau sabato 22 novembre al Cercle de l’Union.
Pasto alle 13.00 con menu: Velouté, Saucisson Lyonnais, Pomme de Terre, Dessert
A seguire, alle 21.00, concerto del gruppo HIGH SKY
Prenotazione obbligatoria 05.58.08.90.85
Espanol : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Velada Beaujolais Nouveau el sábado 22 de noviembre en el Cercle de l’Union.
Comida a las 13.00 h. Menú: Velouté, Saucisson Lyonnais, Pomme de Terre, Postre
A continuación, concierto a las 21:00 h con el grupo HIGH SKY
Reserva obligatoria 05.58.08.90.85
