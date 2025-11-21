Soirée beaujolais nouveau Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours
Soirée beaujolais nouveau Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours vendredi 21 novembre 2025.
Soirée beaujolais nouveau
Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Rendez-vous Ô Chemin de Ronde pour une soirée conviviale autour de la dégustation du Beaujolais Nouveau. Au programme planches charcuterie/fromage, pâtisseries et concert festif du groupe Texitrio (chansons françaises). Ambiance chaleureuse garantie ! .
Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 17 26 71 ocheminderonde87@gmail.com
