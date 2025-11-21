Soirée beaujolais nouveau Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours

Soirée beaujolais nouveau

Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Rendez-vous Ô Chemin de Ronde pour une soirée conviviale autour de la dégustation du Beaujolais Nouveau. Au programme planches charcuterie/fromage, pâtisseries et concert festif du groupe Texitrio (chansons françaises). Ambiance chaleureuse garantie ! .

Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 17 26 71 ocheminderonde87@gmail.com

English : Soirée beaujolais nouveau

German : Soirée beaujolais nouveau

Italiano :

Espanol : Soirée beaujolais nouveau

L’événement Soirée beaujolais nouveau Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus