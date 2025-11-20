Soirée Beaujolais nouveau Ry
Soirée Beaujolais nouveau Ry jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau
40 Grand’Rue Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Au restaurant Chez Ch’Rystophe, on célèbre le Beaujolais nouveau comme il se doit ambiance festive, bonne humeur et buffet dinatoire.
Au programme buffet à volonté de charcuteries, fromages et pâtisseries
Le tout accompagné de deux verres de Beaujolais Nouveau !
Formule de 20 euros par personne.
Pensez à réserver vos places uniquement par téléphone
02.35.65.22.93 ou 07.88.30.57.70 .
40 Grand’Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 30 57 70 chezchrystophe@gmail.com
English : Soirée Beaujolais nouveau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Beaujolais nouveau Ry a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin