Soirée Beaujolais nouveau Ry

Soirée Beaujolais nouveau

40 Grand’Rue Ry Seine-Maritime

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Au restaurant Chez Ch’Rystophe, on célèbre le Beaujolais nouveau comme il se doit ambiance festive, bonne humeur et buffet dinatoire.

Au programme buffet à volonté de charcuteries, fromages et pâtisseries

Le tout accompagné de deux verres de Beaujolais Nouveau !

Formule de 20 euros par personne.

Pensez à réserver vos places uniquement par téléphone

02.35.65.22.93 ou 07.88.30.57.70 .

40 Grand’Rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 30 57 70 chezchrystophe@gmail.com

