Soirée Beaujolais nouveau Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux
Place Simone Veil Bar le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 23:00:00
2025-11-20
Soirée Beaujolais nouveau au Séquane à Saint Laurent en Grandvaux, le jeudi 20 novembre.
Planche à partager
Venez nombreux, passer un moment convivial au Séquane .
Place Simone Veil Bar le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56
