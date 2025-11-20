Soirée Beaujolais nouveau Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place Simone Veil Bar le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 23:00:00

2025-11-20

Soirée Beaujolais nouveau au Séquane à Saint Laurent en Grandvaux, le jeudi 20 novembre.
Planche à partager
Venez nombreux, passer un moment convivial au Séquane   .

Place Simone Veil Bar le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56 

