Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien vendredi 21 novembre 2025.
Participez à la soirée du beaujolais nouveau avec un repas et un verre de vin offert à tous participants.
Réservation obligatoire par SMS de préférence au 06 22 71 32 07 .
Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 32 07 comitedesfetesdesaintsebastien@hotmail.com
