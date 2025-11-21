Soirée beaujolais nouveau Saint-Sébastien

Soirée beaujolais nouveau

Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien Creuse

Participez à la soirée du beaujolais nouveau avec un repas et un verre de vin offert à tous participants.

Réservation obligatoire par SMS de préférence au 06 22 71 32 07 .

Salle SOCIO CULTURELLE Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 32 07 comitedesfetesdesaintsebastien@hotmail.com

