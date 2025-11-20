Soirée beaujolais nouveau

3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

A partir de 18h30 pour fêter le Beaujolais nouveau, nous proposons de nous retrouver autour d’un apéro auberge espagnole. .

3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée beaujolais nouveau Saint-Ségal a été mis à jour le 2025-10-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE