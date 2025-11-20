Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée beaujolais nouveau Saint-Ségal

jeudi 20 novembre 2025.

Soirée beaujolais nouveau

3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20

2025-11-20

A partir de 18h30 pour fêter le Beaujolais nouveau, nous proposons de nous retrouver autour d’un apéro auberge espagnole.   .

