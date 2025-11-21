Soirée Beaujolais Nouveau Rue Carnot Saint-Symphorien

Soirée Beaujolais Nouveau

Rue Carnot Cercle ouvrier Saint-Symphorien Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

La cuvée 2025 du Beaujolais Nouveau arrive au Cercle. Venez le déguster lors d’un apéro convivial et joyeux, accompagné d’une petite restauration.

Nous vous attendons nombreux.

Une animation musicale est prévue. .

Rue Carnot Cercle ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

English : Soirée Beaujolais Nouveau

German : Soirée Beaujolais Nouveau

Italiano :

Espanol : Soirée Beaujolais Nouveau

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-11-09 par La Gironde du Sud