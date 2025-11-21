Soirée Beaujolais Nouveau Rue Carnot Saint-Symphorien
Soirée Beaujolais Nouveau Rue Carnot Saint-Symphorien vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Rue Carnot Cercle ouvrier Saint-Symphorien Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
La cuvée 2025 du Beaujolais Nouveau arrive au Cercle. Venez le déguster lors d’un apéro convivial et joyeux, accompagné d’une petite restauration.
Nous vous attendons nombreux.
Une animation musicale est prévue. .
Rue Carnot Cercle ouvrier Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com
English : Soirée Beaujolais Nouveau
German : Soirée Beaujolais Nouveau
Italiano :
Espanol : Soirée Beaujolais Nouveau
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-11-09 par La Gironde du Sud