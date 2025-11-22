Soirée beaujolais nouveau Salle des fêtes Saulces-Monclin

Soirée beaujolais nouveau

Salle des fêtes 1 Rue du Grand Fossé Saulces-Monclin Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Menu adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’entente sportive de Saulces Monclin vous invite à sa soirée Beaujolais Nouveau le samedi 22 novembre à partir de 19h30 . Au programme assiette de charcuteries, fromage, dessert, 1/4 de beaujolais et apéritif offert. La soirée sera également animée par un DJ. Inscription nécessaire avant le 15 novembre au 06 83 82 90 27 ou 06 86 15 53 32 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

.

Salle des fêtes 1 Rue du Grand Fossé Saulces-Monclin 08270 Ardennes Grand Est +33 6 83 82 90 27 secretaire.essm@gmail.com

English :

L’entente sportive de Saulces Monclin invites you to its Beaujolais Nouveau evening on Saturday November 22nd from 7.30pm. On the program: charcuterie platter, cheese, dessert, 1/4 Beaujolais and complimentary aperitif. The evening will also feature a DJ. Please register before November 15 on 06 83 82 90 27 or 06 86 15 53 32 Alcohol abuse is dangerous to your health, and should be consumed in moderation.

German :

Die Sportvereinigung Saulces Monclin lädt Sie zu ihrem Beaujolais Nouveau-Abend am Samstag, den 22. November ab 19.30 Uhr ein. Auf dem Programm stehen: Wurstteller, Käse, Dessert, 1/4 Beaujolais und ein kostenloser Aperitif. Der Abend wird außerdem von einem DJ begleitet. Anmeldung bis zum 15. November erforderlich unter 06 83 82 90 27 oder 06 86 15 53 32 Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Italiano :

L’associazione sportiva Saulces Monclin vi invita alla sua serata Beaujolais Nouveau sabato 22 novembre dalle 19.30. Il menu prevede: salumi, formaggi, dessert, 1/4 di bottiglia di Beaujolais e un aperitivo in omaggio. La serata sarà inoltre allietata da un DJ. Si prega di iscriversi entro il 15 novembre chiamando i numeri 06 83 82 90 27 o 06 86 15 53 32 L’abuso di alcol è pericoloso per la salute e va consumato con moderazione.

Espanol :

La asociación deportiva Saulces Monclin le invita a su velada Beaujolais Nouveau el sábado 22 de noviembre a partir de las 19.30 horas. En el menú: embutidos, quesos, postre, 1/4 de botella de Beaujolais y aperitivo de cortesía. La velada estará amenizada por un DJ. Inscríbase antes del 15 de noviembre llamando al 06 83 82 90 27 o al 06 86 15 53 32 El abuso de alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

L’événement Soirée beaujolais nouveau Saulces-Monclin a été mis à jour le 2025-10-29 par Ardennes Tourisme