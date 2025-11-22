Soirée Beaujolais nouveau Schwobsheim

Soirée Beaujolais nouveau Schwobsheim samedi 22 novembre 2025.

Soirée Beaujolais nouveau

8 rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22

2025-11-22

N’hésitez pas à ramener vos jeux de cartes, jeux de société pour une soirée encore plus conviviale!

Pour une meilleur organisation pensez à vous inscrire. .

8 rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 79 95 60 schmitt.dede@wanadoo.fr

