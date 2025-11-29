Soirée Beaujolais Nouveau

Seuil-d'Argonne

Samedi 2025-11-29 19:30:00

2025-11-29

2025-11-29

Le Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil-d’Argonne organise une soirée Beaujolais Nouveau le samedi 29 novembre !

Réservation obligatoire avant le 18 novembre 06 74 13 08 00 ou 07 87 02 88 58Tout public

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 74 13 08 00

English :

The Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil-d’Argonne is organizing a Beaujolais Nouveau evening on Saturday November 29!

Reservations required by November 18: 06 74 13 08 00 or 07 87 02 88 58

German :

Das Fest- und Kulturkomitee von Seuil-d’Argonne organisiert am Samstag, den 29. November einen Beaujolais Nouveau-Abend!

Reservierung vor dem 18. November erforderlich: 06 74 13 08 00 oder 07 87 02 88 58

Italiano :

Il Comitato delle Feste e della Cultura di Seuil-d’Argonne organizza una serata dedicata al Beaujolais Nouveau sabato 29 novembre!

Prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre: 06 74 13 08 00 o 07 87 02 88 58

Espanol :

El Comité de Fiestas y Cultura de Seuil-d’Argonne organiza una velada Beaujolais Nouveau el sábado 29 de noviembre

Reserva obligatoria antes del 18 de noviembre: 06 74 13 08 00 o 07 87 02 88 58

