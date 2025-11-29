Soirée Beaujolais Nouveau Seuil-d’Argonne
Soirée Beaujolais Nouveau Seuil-d’Argonne samedi 29 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Seuil-d’Argonne Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil-d’Argonne organise une soirée Beaujolais Nouveau le samedi 29 novembre !
Réservation obligatoire avant le 18 novembre 06 74 13 08 00 ou 07 87 02 88 58Tout public
Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 74 13 08 00
English :
The Comité des Fêtes et de la Culture de Seuil-d’Argonne is organizing a Beaujolais Nouveau evening on Saturday November 29!
Reservations required by November 18: 06 74 13 08 00 or 07 87 02 88 58
German :
Das Fest- und Kulturkomitee von Seuil-d’Argonne organisiert am Samstag, den 29. November einen Beaujolais Nouveau-Abend!
Reservierung vor dem 18. November erforderlich: 06 74 13 08 00 oder 07 87 02 88 58
Italiano :
Il Comitato delle Feste e della Cultura di Seuil-d’Argonne organizza una serata dedicata al Beaujolais Nouveau sabato 29 novembre!
Prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre: 06 74 13 08 00 o 07 87 02 88 58
Espanol :
El Comité de Fiestas y Cultura de Seuil-d’Argonne organiza una velada Beaujolais Nouveau el sábado 29 de noviembre
Reserva obligatoria antes del 18 de noviembre: 06 74 13 08 00 o 07 87 02 88 58
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE