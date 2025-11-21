Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Nouveau Salle des fêtes de Soing Soing-Cubry-Charentenay vendredi 21 novembre 2025.

Salle des fêtes de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Le 21 Novembre, a partir de 19h la salle des fêtes de Soing s’animera pour célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau
– un apéritif offert
– menu saucisse, pomme de terre, cancoillotte, salade, dessert, café.
Soirée parfaite pour partager un verre entre amis ou en famille.
– Tarif 20€. Adhérents Triodyn 18€. Moins de 12 ans:10€.
Boissons en sus.
Uniquement sur réservation: triodyn70130@gmail.com   .

Salle des fêtes de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 64 09  triodyn70130@gmail.com

