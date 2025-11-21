Soirée Beaujolais Nouveau

Salle des fêtes de Soing
Soing-Cubry-Charentenay
Haute-Saône

Début : 2025-11-21 19:00:00

2025-11-21

Le 21 Novembre, a partir de 19h la salle des fêtes de Soing s’animera pour célébrer l’arrivée du Beaujolais nouveau

– un apéritif offert

– menu saucisse, pomme de terre, cancoillotte, salade, dessert, café.

Soirée parfaite pour partager un verre entre amis ou en famille.

– Tarif 20€. Adhérents Triodyn 18€. Moins de 12 ans:10€.

Boissons en sus.

Uniquement sur réservation: triodyn70130@gmail.com .

triodyn70130@gmail.com

