Soirée beaujolais nouveau Sornac
Soirée beaujolais nouveau Sornac samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais nouveau
2 Rue de la Croix de May Sornac Corrèze
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le comité des fêtes de Sornac organise une soirée beaujolais nouveau.
Au menu truffade, plateau de charcuterie et dessert
Sur réservation avant le 17 novembre .
2 Rue de la Croix de May Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 33 39 88
English : Soirée beaujolais nouveau
German : Soirée beaujolais nouveau
Italiano :
Espanol : Soirée beaujolais nouveau
L’événement Soirée beaujolais nouveau Sornac a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze