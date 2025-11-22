Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée beaujolais nouveau Sornac samedi 22 novembre 2025.

2 Rue de la Croix de May Sornac Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le comité des fêtes de Sornac organise une soirée beaujolais nouveau.
Au menu truffade, plateau de charcuterie et dessert
Sur réservation avant le 17 novembre   .

2 Rue de la Croix de May Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 33 39 88 

