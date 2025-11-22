Soirée beaujolais nouveau Sornac

Soirée beaujolais nouveau

2 Rue de la Croix de May Sornac Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-22

Le comité des fêtes de Sornac organise une soirée beaujolais nouveau.

Au menu truffade, plateau de charcuterie et dessert

Sur réservation avant le 17 novembre .

