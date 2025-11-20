Soirée Beaujolais nouveau K+1 Vernon

Soirée Beaujolais nouveau

K+1 34 rue d'Albufera Vernon Eure

2025-11-20 19:00:00

2025-11-20

2025-11-20

Le Beaujolais Nouveau arrive… et on le fête ensemble au K+1 !

Ambiance conviviale, bons produits et verres qui trinquent

Au menu

Camembert rôti, pommes de terre vapeur & charcuterie

ou

Planches gourmandes — charcuterie, fromages ou mixtes

Le tout accompagné (évidemment ) d’un bon verre de Beaujolais Nouveau !

Réservation conseillée

Une soirée inclusive, pleine de bonne humeur et de partage !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

