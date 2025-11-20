Soirée Beaujolais nouveau K+1 Vernon
Soirée Beaujolais nouveau K+1 Vernon jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau
K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure
Le Beaujolais Nouveau arrive… et on le fête ensemble au K+1 !
Ambiance conviviale, bons produits et verres qui trinquent
Au menu
Camembert rôti, pommes de terre vapeur & charcuterie
ou
Planches gourmandes — charcuterie, fromages ou mixtes
Le tout accompagné (évidemment ) d’un bon verre de Beaujolais Nouveau !
Réservation conseillée
Une soirée inclusive, pleine de bonne humeur et de partage !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr
