Soirée beaujolais nouveau Ville-sous-la-Ferté
Soirée beaujolais nouveau Ville-sous-la-Ferté vendredi 21 novembre 2025.
Soirée beaujolais nouveau
Salle des fêtes Ville-sous-la-Ferté Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
L’association Cath&Hope vous convie à sa soirée beaujolais nouveau le Vendredi 21 Novembre à partir de 19h30 !
Verre de beaujolais nouveau, buffet charcuterie/fromage, brioche et café.
Tarif: 20€/personne
Sur réservation. 20 .
Salle des fêtes Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 6 21 15 02 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée beaujolais nouveau Ville-sous-la-Ferté a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne