Soirée beaujolais nouveau Ville-sous-la-Ferté

Salle des fêtes Ville-sous-la-Ferté

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

L’association Cath&Hope vous convie à sa soirée beaujolais nouveau le Vendredi 21 Novembre à partir de 19h30 !

Verre de beaujolais nouveau, buffet charcuterie/fromage, brioche et café.

Tarif: 20€/personne

Sur réservation.

Salle des fêtes Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 6 21 15 02 57

