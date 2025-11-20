Soirée Beaujolais Nouveau Restaurant L’Etoile d’Or Villefagnan
Soirée Beaujolais Nouveau Restaurant L’Etoile d’Or Villefagnan jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais Nouveau
Restaurant L’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
.
Restaurant L’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 71 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Villefagnan a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente