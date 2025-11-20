Soirée Beaujolais nouveau Vittel
Soirée Beaujolais nouveau Vittel jeudi 20 novembre 2025.
Soirée Beaujolais nouveau
Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20 23:59:00
Date(s) :
2025-11-20
Repas dansant Beaujolais Nouveau.
Soirée animée par Martial Picard
Tous les bénéfices sont reversés aux oeuvres du club KiwanisAdultes
25 .
Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 7 81 08 09 16
English :
Dinner dance Beaujolais Nouveau.
Evening entertainment by Martial Picard
All profits go to the Kiwanis Club
German :
Tanzmahl Beaujolais Nouveau.
Der Abend wird von Martial Picard moderiert
Alle Einnahmen kommen den Werken des Kiwanis-Clubs zugute
Italiano :
Cena danzante Beaujolais Nouveau.
Intrattenimento serale a cura di Martial Picard
Tutti i profitti sono devoluti al Kiwanis Club
Espanol :
Cena con baile Beaujolais Nouveau.
Animación nocturna a cargo de Martial Picard
Todos los beneficios se donan al Club Kiwanis
L’événement Soirée Beaujolais nouveau Vittel a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE