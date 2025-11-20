Soirée Beaujolais nouveau Vogelgrun

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais nouveau

Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !

Soirée Beaujolais nouveau, planchettes de charcuterie et fromage ou tartes flambées.   .

Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18  contact@laplage-restaurant.fr

