Soirée Beaujolais nouveau Vogelgrun
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00
2025-11-20
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !
Soirée Beaujolais nouveau, planchettes de charcuterie et fromage ou tartes flambées. .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
