Soirée beaujolais nouveaux Avenas Deux-Grosnes

Soirée beaujolais nouveaux
Avenas 168 route du fut d'avenas Deux-Grosnes
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 00:00:00
2025-11-22
Soirée autour des beaujolais nouveaux de 2025 et antérieurs. Pour la cuisine street food. Au programme musique et convivialité!
Avenas 168 route du fut d’avenas Deux-Grosnes 69860 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 85 29 ema.restaurant.contact@gmail.com
English :
An evening of Beaujolais Nouveau from 2025 and earlier. For the cuisine: street food. On the program: music and conviviality!
German :
Abend rund um die Beaujolais nouveaux von 2025 und früher. Die Küche: Street Food. Das Programm: Musik und Geselligkeit!
Italiano :
Una serata all’insegna del Beaujolais Nouveau del 2025 e precedenti. Per la cucina: cibo di strada. In programma: musica e convivialità!
Espanol :
Una velada de Beaujolais Nouveau de 2025 y anteriores. En cuanto a la cocina: comida callejera. En el programa: música y convivencia
