Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée beaujolais nouveaux Avenas Deux-Grosnes

Soirée beaujolais nouveaux Avenas Deux-Grosnes samedi 22 novembre 2025.

Soirée beaujolais nouveaux

Avenas 168 route du fut d’avenas Deux-Grosnes Rhône

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 00:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Soirée autour des beaujolais nouveaux de 2025 et antérieurs. Pour la cuisine street food. Au programme musique et convivialité!
  .

Avenas 168 route du fut d’avenas Deux-Grosnes 69860 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 85 29  ema.restaurant.contact@gmail.com

English :

An evening of Beaujolais Nouveau from 2025 and earlier. For the cuisine: street food. On the program: music and conviviality!

German :

Abend rund um die Beaujolais nouveaux von 2025 und früher. Die Küche: Street Food. Das Programm: Musik und Geselligkeit!

Italiano :

Una serata all’insegna del Beaujolais Nouveau del 2025 e precedenti. Per la cucina: cibo di strada. In programma: musica e convivialità!

Espanol :

Una velada de Beaujolais Nouveau de 2025 y anteriores. En cuanto a la cocina: comida callejera. En el programa: música y convivencia

L’événement Soirée beaujolais nouveaux Deux-Grosnes a été mis à jour le 2025-10-10 par Beaujolais Tourisme