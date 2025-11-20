Soirée Beaujolais Nouveaux Parlons Vins La Chapelle-de-Guinchay

Soirée Beaujolais Nouveaux

Parlons Vins 1699 RD906 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Venez fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau chez Parlons Vins !

Au programme de cette soirée placée sous le signe de la convivialité la dégustation du Beaujolais Nouveau, accompagnée du traditionnel saucisson au gêne, de desserts gourmands et d’une belle dose de bonne humeur.

Un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille, pour célébrer ensemble la nouvelle cuvée !

Les réservations sont conseillées par tél. .

Parlons Vins 1699 RD906 La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 65 91

English : Soirée Beaujolais Nouveaux

German : Soirée Beaujolais Nouveaux

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Nouveaux La Chapelle-de-Guinchay a été mis à jour le 2025-10-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)