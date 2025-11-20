Soirée Beaujolais Piriac-sur-Mer

Soirée Beaujolais Piriac-sur-Mer jeudi 20 novembre 2025.

Soirée Beaujolais

Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 18:30:00

2025-11-20

Venez déguster et fêter le Beaujolais nouveau !

Avec charcuterie, fromage et dessert.

Animation musicale. .

Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 10 62 90 moniquemah.lefranc@gmail.com

