Soirée Beaujolais Piriac-sur-Mer
Soirée Beaujolais
Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20 18:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Venez déguster et fêter le Beaujolais nouveau !
Avec charcuterie, fromage et dessert.
Animation musicale. .
Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 10 62 90 moniquemah.lefranc@gmail.com
