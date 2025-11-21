Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Saint-Avold vendredi 21 novembre 2025.

1 Avenue de l’Étang Saint-Avold Moselle

Tarif : – –

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00
La CLAASA organise une soirée Beaujolais Nouveau pour le Téléthon.Adultes
English :

CLAASA organizes a Beaujolais Nouveau evening for the Telethon.

German :

Die CLAASA organisiert einen Beaujolais Nouveau-Abend für den Telethon.

Italiano :

La CLAASA organizza una serata dedicata al Beaujolais Nouveau in occasione di Telethon.

Espanol :

CLAASA organiza una velada Beaujolais Nouveau con motivo del Teletón.

L’événement Soirée Beaujolais Saint-Avold a été mis à jour le 2025-10-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE