Soirée Beaujolais Saint-Avold
Soirée Beaujolais Saint-Avold vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Tarif :
Date :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-21
La CLAASA organise une soirée Beaujolais Nouveau pour le Téléthon.Adultes
1 Avenue de l’Étang Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 70 02 74 34
English :
CLAASA organizes a Beaujolais Nouveau evening for the Telethon.
German :
Die CLAASA organisiert einen Beaujolais Nouveau-Abend für den Telethon.
Italiano :
La CLAASA organizza una serata dedicata al Beaujolais Nouveau in occasione di Telethon.
Espanol :
CLAASA organiza una velada Beaujolais Nouveau con motivo del Teletón.
L’événement Soirée Beaujolais Saint-Avold a été mis à jour le 2025-10-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE