Soirée beaujolais Saint Denis d’Authou

Saintigny Eure-et-Loir

Le Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou organise une soirée beaujolais le samedi 22 novembre 2025 à 19h30 à la salle des fêtes.

Au menu

Kir

Assiette de charcuterie

Fromage

Dessert

Un verre de beaujolais

Sur réservation

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 31 66 69

English :

The Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou is organizing a Beaujolais evening on Saturday November 22, 2025 at 7:30pm in the Salle des fêtes.

On the menu:

Kir

Charcuterie platter

Cheese

Dessert

A glass of Beaujolais

On reservation

German :

Das Festkomitee von Saint Denis d’Authou organisiert am Samstag, den 22. November 2025, um 19.30 Uhr im Festsaal einen Beaujolais-Abend.

Auf dem Menüplan stehen

Kir

Teller mit Wurstwaren

Käse

Dessert

Ein Glas Beaujolais

Auf Vorbestellung

Italiano :

Il Comitato delle feste di Saint Denis d’Authou organizza una serata dedicata al Beaujolais sabato 22 novembre 2025 alle 19.30 nella sala del villaggio.

Il menu

Kir

Piatto di salumi

Formaggio

Dessert

Un bicchiere di Beaujolais

Su prenotazione

Espanol :

El Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou organiza una velada Beaujolais el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19.30 h en la sala de fiestas del pueblo.

El menú incluye

Kir

Plato de embutidos

Queso

Postre

Una copa de Beaujolais

Con reserva

