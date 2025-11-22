Soirée beaujolais Saint Denis d’Authou Saintigny
Soirée beaujolais Saint Denis d’Authou Saintigny samedi 22 novembre 2025.
Soirée beaujolais Saint Denis d’Authou
Saintigny Eure-et-Loir
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou organise une soirée beaujolais le samedi 22 novembre 2025 à 19h30 à la salle des fêtes.
Au menu
Kir
Assiette de charcuterie
Fromage
Dessert
Un verre de beaujolais
Sur réservation
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 31 66 69
English :
The Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou is organizing a Beaujolais evening on Saturday November 22, 2025 at 7:30pm in the Salle des fêtes.
On the menu:
Kir
Charcuterie platter
Cheese
Dessert
A glass of Beaujolais
On reservation
German :
Das Festkomitee von Saint Denis d’Authou organisiert am Samstag, den 22. November 2025, um 19.30 Uhr im Festsaal einen Beaujolais-Abend.
Auf dem Menüplan stehen
Kir
Teller mit Wurstwaren
Käse
Dessert
Ein Glas Beaujolais
Auf Vorbestellung
Italiano :
Il Comitato delle feste di Saint Denis d’Authou organizza una serata dedicata al Beaujolais sabato 22 novembre 2025 alle 19.30 nella sala del villaggio.
Il menu
Kir
Piatto di salumi
Formaggio
Dessert
Un bicchiere di Beaujolais
Su prenotazione
Espanol :
El Comité des fêtes de Saint Denis d’Authou organiza una velada Beaujolais el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19.30 h en la sala de fiestas del pueblo.
El menú incluye
Kir
Plato de embutidos
Queso
Postre
Una copa de Beaujolais
Con reserva
