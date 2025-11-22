Soirée Beaujolais Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt
Soirée Beaujolais Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-22 19:30:00
2025-11-22
Animations DJ
Menu 20€ (boissons non comprises) Kir Entrée Blanquette de veau Salade Fromage Dessert Café
Menu enfant avec boisson (jusqu’à 8 ans) 8€
Réservation au plus tard le 17 novembre. .
Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 05 41 contact.asso4vents76@gmail.com
