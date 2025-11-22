Soirée Beaujolais Salle des fêtes Saint-Rémy-Boscrocourt

Soirée Beaujolais

Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Animations DJ

Menu 20€ (boissons non comprises) Kir Entrée Blanquette de veau Salade Fromage Dessert Café

Menu enfant avec boisson (jusqu’à 8 ans) 8€

Réservation au plus tard le 17 novembre. .

Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Rémy-Boscrocourt 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 05 41 contact.asso4vents76@gmail.com

English : Soirée Beaujolais

