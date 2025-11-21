Soirée Beaujolais Sceaux-du-Gâtinais
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Venez passer un super moment pour la soirée spéciale Beaujolais à La Fabrik du Gâtinais organisée par le comité des fêtes de la ville de Sceaux-du-Gâtinais. .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire cdfa.sceaux@gmail.com
