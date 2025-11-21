Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Beaujolais Sceaux-du-Gâtinais

Soirée Beaujolais Sceaux-du-Gâtinais vendredi 21 novembre 2025.

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Début : 2025-11-21 19:00:00
Venez passer un super moment pour la soirée spéciale Beaujolais à La Fabrik du Gâtinais organisée par le comité des fêtes de la ville de Sceaux-du-Gâtinais.   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire   cdfa.sceaux@gmail.com

English :

Beaujolais Evening

German :

Beaujolais-Abend

Italiano :

Sera Beaujolais

Espanol :

Noche de Beaujolais

L’événement Soirée Beaujolais Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2025-11-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS