Soirée Beaujolais Bar le Voltaire Senones
Soirée Beaujolais Bar le Voltaire Senones samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
Bar le Voltaire 21 Place Clémenceau Senones Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22 21:00:00
2025-11-22
Venez festoyer au Voltaire !
Avec la soirée Beaujolais au programme dégustation et repas préparé par la boucherie en Salm.
Réservation sur place ou par téléphone.Adultes
18 .
Bar le Voltaire 21 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 96 67
English :
Come and feast at the Voltaire!
The Beaujolais evening includes a tasting and meal prepared by the boucherie en Salm.
Reservations on site or by phone.
German :
Feiern Sie im Voltaire!
Mit dem Beaujolais-Abend steht eine Verkostung und ein von der Metzgerei en Salm zubereitetes Essen auf dem Programm.
Reservierungen vor Ort oder per Telefon.
Italiano :
Venite a festeggiare al Voltaire!
La serata Beaujolais comprende una degustazione e un pasto preparato dai macellai di Salm.
Prenotate sul posto o per telefono.
Espanol :
¡Ven a celebrarlo al Voltaire!
La velada Beaujolais incluye una degustación y una comida preparada por los carniceros de Salm.
Reserva in situ o por teléfono.
L’événement Soirée Beaujolais Senones a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES