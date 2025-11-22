Soirée Beaujolais Bar le Voltaire Senones

Soirée Beaujolais

Bar le Voltaire 21 Place Clémenceau Senones Vosges

Venez festoyer au Voltaire !

Avec la soirée Beaujolais au programme dégustation et repas préparé par la boucherie en Salm.

Réservation sur place ou par téléphone.Adultes

Bar le Voltaire 21 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 96 67

English :

Come and feast at the Voltaire!

The Beaujolais evening includes a tasting and meal prepared by the boucherie en Salm.

Reservations on site or by phone.

German :

Feiern Sie im Voltaire!

Mit dem Beaujolais-Abend steht eine Verkostung und ein von der Metzgerei en Salm zubereitetes Essen auf dem Programm.

Reservierungen vor Ort oder per Telefon.

Italiano :

Venite a festeggiare al Voltaire!

La serata Beaujolais comprende una degustazione e un pasto preparato dai macellai di Salm.

Prenotate sul posto o per telefono.

Espanol :

¡Ven a celebrarlo al Voltaire!

La velada Beaujolais incluye una degustación y una comida preparada por los carniceros de Salm.

Reserva in situ o por teléfono.

