Soirée Beaujolais rue du Maréchal Lyautey Thorey-Lyautey

Soirée Beaujolais

La MJC Lyautey vous invite à sa traditionnelle soirée Beaujolais le 22 novembre 2025 à la salle communale de Thorey-Lyautey à partir de 19h.

Au menu

Apéritifs Jambon sauce champignon Gratin Dauphinois Salade Fromage Desserts maison

Sur réservation avant le 17 novembre 2025 auprès de Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) ou Edith HENRY (06.24.39.75.56).

Tarifs (boissons comprises)

25€ par personne

22€ pour les adhérents à la MJC Lyautey

8€ pour les enfants de 4 à 10 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ansTout public

English :

The MJC Lyautey invites you to its traditional Beaujolais evening on November 22, 2025 at the Thorey-Lyautey village hall from 7pm.

On the menu:

Aperitifs Ham with mushroom sauce Gratin Dauphinois Salad Cheese Home-made desserts

Please reserve before November 17, 2025 with Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) or Edith HENRY (06.24.39.75.56).

Prices (drinks included)

25? per person

22? for MJC Lyautey members

8? for children aged 4 to 10

Free for children under 4

German :

Das MJC Lyautey lädt Sie zu seinem traditionellen Beaujolais-Abend am 22. November 2025 im Gemeindesaal von Thorey-Lyautey ab 19 Uhr ein.

Auf dem Menü stehen:

Aperitifs Schinken mit Pilzsauce Gratin Dauphinois Salat Käse hausgemachte Desserts

Auf Reservierung vor dem 17. November 2025 bei Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) oder Edith HENRY (06.24.39.75.56).

Preise (inkl. Getränke)

25? pro Person

22? für Mitglieder der MJC Lyautey

8 Euro für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren

Italiano :

Il MJC Lyautey vi invita alla sua tradizionale serata del Beaujolais il 22 novembre 2025 presso la sala del villaggio di Thorey-Lyautey a partire dalle 19:00.

Il menu:

Aperitivo Prosciutto con salsa di funghi Gratin Dauphinois Insalata Formaggio Dessert fatti in casa

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 17 novembre 2025 presso Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) o Edith HENRY (06.24.39.75.56).

Prezzi (bevande incluse)

25? a persona

22? per i soci MJC Lyautey

8? per i bambini da 4 a 10 anni

Gratuito per i bambini sotto i 4 anni

Espanol :

El MJC Lyautey le invita a su tradicional velada Beaujolais el 22 de noviembre de 2025 en la sala de fiestas del pueblo de Thorey-Lyautey a partir de las 19.00 horas.

En el menú

Aperitivo Jamón con salsa de champiñones Gratinado Dauphinois Ensalada Queso Postres caseros

Las reservas deberán efectuarse antes del 17 de noviembre de 2025 a Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) o Edith HENRY (06.24.39.75.56).

Precios (bebidas incluidas)

25? por persona

22? para los miembros del MJC Lyautey

8? para los niños de 4 a 10 años

Gratis para los menores de 4 años

