Soirée Beaujolais rue du Maréchal Lyautey Thorey-Lyautey
Soirée Beaujolais rue du Maréchal Lyautey Thorey-Lyautey samedi 22 novembre 2025.
Soirée Beaujolais
rue du Maréchal Lyautey Salle communale Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
La MJC Lyautey vous invite à sa traditionnelle soirée Beaujolais le 22 novembre 2025 à la salle communale de Thorey-Lyautey à partir de 19h.
Au menu
Apéritifs Jambon sauce champignon Gratin Dauphinois Salade Fromage Desserts maison
Sur réservation avant le 17 novembre 2025 auprès de Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) ou Edith HENRY (06.24.39.75.56).
Tarifs (boissons comprises)
25€ par personne
22€ pour les adhérents à la MJC Lyautey
8€ pour les enfants de 4 à 10 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ansTout public
25 .
rue du Maréchal Lyautey Salle communale Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 50 45 17
English :
The MJC Lyautey invites you to its traditional Beaujolais evening on November 22, 2025 at the Thorey-Lyautey village hall from 7pm.
On the menu:
Aperitifs Ham with mushroom sauce Gratin Dauphinois Salad Cheese Home-made desserts
Please reserve before November 17, 2025 with Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) or Edith HENRY (06.24.39.75.56).
Prices (drinks included)
25? per person
22? for MJC Lyautey members
8? for children aged 4 to 10
Free for children under 4
German :
Das MJC Lyautey lädt Sie zu seinem traditionellen Beaujolais-Abend am 22. November 2025 im Gemeindesaal von Thorey-Lyautey ab 19 Uhr ein.
Auf dem Menü stehen:
Aperitifs Schinken mit Pilzsauce Gratin Dauphinois Salat Käse hausgemachte Desserts
Auf Reservierung vor dem 17. November 2025 bei Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) oder Edith HENRY (06.24.39.75.56).
Preise (inkl. Getränke)
25? pro Person
22? für Mitglieder der MJC Lyautey
8 Euro für Kinder von 4 bis 10 Jahren
Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren
Italiano :
Il MJC Lyautey vi invita alla sua tradizionale serata del Beaujolais il 22 novembre 2025 presso la sala del villaggio di Thorey-Lyautey a partire dalle 19:00.
Il menu:
Aperitivo Prosciutto con salsa di funghi Gratin Dauphinois Insalata Formaggio Dessert fatti in casa
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 17 novembre 2025 presso Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) o Edith HENRY (06.24.39.75.56).
Prezzi (bevande incluse)
25? a persona
22? per i soci MJC Lyautey
8? per i bambini da 4 a 10 anni
Gratuito per i bambini sotto i 4 anni
Espanol :
El MJC Lyautey le invita a su tradicional velada Beaujolais el 22 de noviembre de 2025 en la sala de fiestas del pueblo de Thorey-Lyautey a partir de las 19.00 horas.
En el menú
Aperitivo Jamón con salsa de champiñones Gratinado Dauphinois Ensalada Queso Postres caseros
Las reservas deberán efectuarse antes del 17 de noviembre de 2025 a Françoise CAUDRON (06.42.50.45.17) o Edith HENRY (06.24.39.75.56).
Precios (bebidas incluidas)
25? por persona
22? para los miembros del MJC Lyautey
8? para los niños de 4 a 10 años
Gratis para los menores de 4 años
L’événement Soirée Beaujolais Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2025-11-08 par OT DU PAYS DU SAINTOIS