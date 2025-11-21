Soirée Beaujolais Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Soirée Beaujolais

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 19:30:00

SOIRÉE BEAUJOLAIS L’événement le plus attendu de novembre !

Les feuilles tombent, les jours raccourcissent… mais pas question de se laisser abattre le Beaujolais nouveau est bientôt là et il faut le fêter comme il se doit !

Rejoignez nous pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et du vin (mais pas que…).

Au programme

– Des planches bien garnies,

– Du fromage qui fait chanter le vin,

– Des verres qui se remplissent (et se vident aussi vite),

– Un peu de musique, des rires, des copains, et cette ambiance si spéciale qu’on ne trouve qu’en novembre !

Que vous soyez fin connaisseur ou simple amateur de bons moments, cette soirée est faite pour vous.

Le Beaujolais, c’est comme les amis il ne se juge pas, il se savoure !

Alors, laissez vos soucis à la porte, apportez votre bonne humeur et venez trinquer avec nous à la cuvée 2025 !

Places limitées Réservation obligatoire (par sms de préférence).Adultes

20 .

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 38 69 91 09

English :

SOIRÉE BEAUJOLAIS The most eagerly awaited event of November!

The leaves are falling, the days are getting shorter? but there’s no question of letting up: Beaujolais nouveau is almost here, and it’s time to celebrate in style!

Join us for an evening of good cheer, sharing and wine (but not only?).

On the program

– Plenty of planks,

– Cheese that makes the wine sing,

– Glasses that fill up (and empty just as quickly),

– Music, laughter, friends and that special atmosphere you only find in November!

Whether you’re a wine connoisseur or just enjoy a good time, this is the evening for you.

Beaujolais is like friends: you don’t judge it, you enjoy it!

So leave your worries at the door, bring your good humor and join us in toasting the 2025 vintage!

Limited seating Reservations required (preferably by text message).

German :

BEAUJOLAIS-SOIRÉE Die am meisten erwartete Veranstaltung im November!

Die Blätter fallen, die Tage werden kürzer, aber keine Sorge: Der neue Beaujolais ist bald da und muss gebührend gefeiert werden!

Begleiten Sie uns zu einem Abend voller guter Laune, Austausch und Wein (aber nicht nur?).

Auf dem Programm stehen:

– Gut gefüllte Bretter,

– Käse, der den Wein zum Singen bringt,

– Gläser, die sich füllen (und ebenso schnell wieder leeren),

– Ein bisschen Musik, Lachen, Freunde und diese ganz besondere Atmosphäre, die man nur im November findet!

Egal, ob Sie ein Weinkenner oder einfach nur ein Liebhaber guter Zeiten sind, dieser Abend ist für Sie gemacht.

Der Beaujolais ist wie Freunde: Man beurteilt ihn nicht, man genießt ihn!

Lassen Sie also Ihre Sorgen vor der Tür, bringen Sie gute Laune mit und stoßen Sie mit uns auf den Jahrgang 2025 an!

Begrenzte Plätze Reservierung erforderlich (am besten per SMS).

Italiano :

SERATA DI BEAUJOLAIS L’evento più atteso di novembre!

Le foglie cadono, le giornate si accorciano… ma non c’è da arrendersi: il Beaujolais nouveau è quasi arrivato ed è ora di festeggiare in grande stile!

Unitevi a noi per una serata di divertimento, condivisione e vino (ma non solo?).

In programma:

– Tante tavole,

– Formaggio che fa cantare il vino,

– Bicchieri che si riempiono (e si svuotano altrettanto velocemente),

– Un po’ di musica, risate, amici e quell’atmosfera speciale che si trova solo a novembre!

Che siate intenditori di vino o semplicemente amanti del divertimento, questa è la serata che fa per voi.

Il Beaujolais è come gli amici: non si giudica, si gode!

Lasciate quindi le preoccupazioni alla porta, portate il vostro buon umore e unitevi a noi per brindare all’annata 2025!

I posti sono limitati: è indispensabile la prenotazione (preferibilmente via SMS).

Espanol :

NOCHE DE BEAUJOLAIS ¡El acontecimiento más esperado de noviembre!

Las hojas caen, los días se acortan… pero no hay que rendirse: ¡el Beaujolais nouveau está a punto de llegar y es hora de celebrarlo por todo lo alto!

Acompáñenos en una velada de diversión, intercambio y vino (pero no sólo…).

En el programa:

– Muchas tablas,

– Quesos que hacen cantar al vino,

– Copas que se llenan (y se vacían igual de rápido),

– Un poco de música, risas, amigos y ese ambiente especial que sólo se encuentra en noviembre

Tanto si es un experto en vinos como si simplemente le gusta pasar un buen rato, ésta es su velada.

El Beaujolais es como los amigos: no se juzga, ¡se disfruta!

Así que deje sus preocupaciones en la puerta, traiga su buen humor y únase a nosotros para brindar por la añada 2025

Las plazas son limitadas. Es imprescindible reservar (preferiblemente por SMS).

L’événement Soirée Beaujolais Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-11-08 par OT SUD MEUSE