Soirée Beaujolais

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Tuffé est heureuse de vous annoncer une soirée beaujolais. Charcuteries de L’Escale Sartoise de Tuffé Petits pains de la boulangerie La Gourmandise Tuffé Val de la Chéronne Bouteilles de beaujolais Le Cellier de Connerré. .

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 06 74 80 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Beaujolais Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2025-09-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude