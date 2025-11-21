Soirée Beaujolais Salle des fêtes Germain Sauvagère Villiers-Saint-Benoît
Soirée Beaujolais
Salle des fêtes Germain Sauvagère 5 Rue Marie Guillemot Villiers-Saint-Benoît Yonne
Début : 2025-11-21 19:00:00
Beaujolais Nouveau. Planche de charcuterie et fromage. Vente de vin au verre et à la bouteille. .
Salle des fêtes Germain Sauvagère 5 Rue Marie Guillemot Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 21 91 71 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr
