Soirée Beezoo Lurbe-Saint-Christau

Soirée Beezoo

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Fin d’année oblige BEEZOO sort le grand jeu dans un lieu sublime. Ambiance électro survoltée, décor magique et atmosphère énergique et festive… Une soirée unique où l’on danse, on partage et on célèbre ensemble la dernière grande fête de l’année sur le Haut Béarn.

Dès 17h, ouverture avec une dégustation de vin avec le Vin des Copains en présence du producteur.

Le repas + soirée sont à réserver sur HelloAsso

Menu à 20 € (huîtres ou foie gras maison au gin, effiloché de porc & aligot, crumble rhubarbe).

À partir de 19h et jusqu’à 4h, DJ set assuré par Diccon, DJ résident. .

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 54 04 19 auxrencontresdesvallees@gmail.com

