Soirée belge Condorcet

Soirée belge Condorcet mardi 15 juillet 2025.

Soirée belge

Condorcet Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Repas moules frites et dessert à 16€

Buvette et snack

Karaoké animé par Chris’ Anim

Réservation au bar de la Crémaillère à Condorcet (pas de cb) places limitées

.

Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 94 90 33 condorcetloisirs@gmail.com

English :

Mussels, French fries and dessert at 16?

Refreshments and snacks

Karaoke hosted by Chris’ Anim

Reservations at the Crémaillère bar in Condorcet (no cb) places limited

German :

Essen mit Muscheln, Pommes frites und Dessert um 16?

Getränke und Snacks

Karaoke unter der Leitung von Chris’ Anim

Reservierung in der Bar de la Crémaillère in Condorcet (keine Kreditkarte) begrenzte Plätze

Italiano :

Cozze, patatine e dessert alle 16?

Bar e snack bar

Karaoke a cura di Chris’ Anim

Prenotazioni presso il bar Crémaillère a Condorcet (no cb) posti limitati

Espanol :

Mejillones, patatas fritas y postre a las 16?

Bar de refrescos y snacks

Karaoke a cargo de Chris’ Anim

Reservas en el bar Crémaillère de Condorcet (no cb) plazas limitadas

L’événement Soirée belge Condorcet a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale