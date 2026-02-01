SOIREE BELOTE 6 éme Edition SallE DU tEMPS LIBRE Mauléon-Barousse

SOIREE BELOTE 6 éme Edition

SallE DU tEMPS LIBRE MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La 6e édition du concours de Belote, organisée par les Amis du Lac de Mauléon, se déroulera en soirée le samedi 21 février dans la salle des temps libres.

Les annonces audacieuses et les échanges de “belle” et de “carreaux” promettent d’animer les parties, créant une belle ambiance et un joyeux moment de partage .

.

English :

The 6th edition of the Belote competition, organized by Les Amis du Lac de Mauléon, will take place in the evening of Saturday February 21 in the salle des temps libres.

Bold announcements and exchanges of ?belle? and ?carreaux? promise to liven up the games, creating a great atmosphere and a joyous moment of sharing.

L’événement SOIREE BELOTE 6 éme Edition Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-01-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65