Soirée belote amicale avec repas Lételon
Soirée belote amicale avec repas Lételon vendredi 12 juin 2026.
Lételon
Soirée belote amicale avec repas
Guinguette Chez Lysou Lételon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée belote amicale avec repas à la Guinguette Chez Lysou. Début des jeux à 19h00, suivi d’une pause gourmande à 21h00 pour le repas, puis reprise de la belote.
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Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57
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English :
Evening of friendly belote with meal at the Guinguette Chez Lysou. Games start at 7:00 p.m., followed by a gourmet break at 9:00 p.m. for dinner, then belote resumes.
L’événement Soirée belote amicale avec repas Lételon a été mis à jour le 2026-06-05 par Montluçon Tourisme