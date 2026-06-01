Lételon

Soirée belote amicale avec repas

Guinguette Chez Lysou Lételon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée belote amicale avec repas à la Guinguette Chez Lysou. Début des jeux à 19h00, suivi d’une pause gourmande à 21h00 pour le repas, puis reprise de la belote.

.

Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening of friendly belote with meal at the Guinguette Chez Lysou. Games start at 7:00 p.m., followed by a gourmet break at 9:00 p.m. for dinner, then belote resumes.

L’événement Soirée belote amicale avec repas Lételon a été mis à jour le 2026-06-05 par Montluçon Tourisme