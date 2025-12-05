Soirée belote et poker ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
ESQUIEZE-SERE 1 Eth Marcadaou Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
Soirée belote et poker à la mairie d’Esquièze-Sère.
A gagner demi-agneau, ventrêches et grillades.
Inscriptions sur place.
Belote 5 €/pers/pyramide
Tournoi de poker avec nombre de places limitée à 36 personnes.
Toutes les recettes seront versées à L’AFM TÉLÉTHON 2025.
Buvette sur place.
ESQUIEZE-SERE 1 Eth Marcadaou Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72
English :
Belote and poker evening at Esquièze-Sère town hall.
To be won: half-lamb, bellies and grilled meats.
Registration on site.
Belote: 5 ?/pers/pyramid
Poker tournament limited to 36 people.
All proceeds go to AFM TÉLÉTHON 2025.
Refreshments on site.
German :
Belote- und Pokerabend im Rathaus von Esquièze-Sère.
Zu gewinnen gibt es ein halbes Lamm, Bäuche und Gegrilltes.
Einschreibungen vor Ort.
Belote: 5 ?/Pers/Pyramide
Pokerturnier mit begrenzter Platzzahl von 36 Personen.
Alle Einnahmen werden an L’AFM TÉLÉTHON 2025 gespendet.
Getränke vor Ort.
Italiano :
Serata di belote e poker al municipio di Esquièze-Sère.
Premi in palio: mezzo agnello, pancetta e carne alla griglia.
Iscrizioni sul posto.
Belote: 5 €/persona/piramide
Torneo di poker con posti limitati a 36 persone.
Tutti i proventi sono destinati all’AFM TÉLÉTHON 2025.
Rinfresco sul posto.
Espanol :
Velada de belote y póquer en el ayuntamiento de Esquièze-Sère.
Premios a ganar: medio cordero, panzas y carnes a la brasa.
Inscripción in situ.
Belote: 5 ¤/persona/pirámide
Torneo de póquer con plazas limitadas a 36 personas.
Toda la recaudación se destinará al AFM TÉLÉTHON 2025.
Refrescos in situ.
