Soirée belote et poker ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Soirée belote et poker

ESQUIEZE-SERE 1 Eth Marcadaou Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Soirée belote et poker à la mairie d’Esquièze-Sère.

A gagner demi-agneau, ventrêches et grillades.

Inscriptions sur place.

Belote 5 €/pers/pyramide

Tournoi de poker avec nombre de places limitée à 36 personnes.

Toutes les recettes seront versées à L’AFM TÉLÉTHON 2025.

Buvette sur place.

ESQUIEZE-SERE 1 Eth Marcadaou Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

English :

Belote and poker evening at Esquièze-Sère town hall.

To be won: half-lamb, bellies and grilled meats.

Registration on site.

Belote: 5 ?/pers/pyramid

Poker tournament limited to 36 people.

All proceeds go to AFM TÉLÉTHON 2025.

Refreshments on site.

German :

Belote- und Pokerabend im Rathaus von Esquièze-Sère.

Zu gewinnen gibt es ein halbes Lamm, Bäuche und Gegrilltes.

Einschreibungen vor Ort.

Belote: 5 ?/Pers/Pyramide

Pokerturnier mit begrenzter Platzzahl von 36 Personen.

Alle Einnahmen werden an L’AFM TÉLÉTHON 2025 gespendet.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Serata di belote e poker al municipio di Esquièze-Sère.

Premi in palio: mezzo agnello, pancetta e carne alla griglia.

Iscrizioni sul posto.

Belote: 5 €/persona/piramide

Torneo di poker con posti limitati a 36 persone.

Tutti i proventi sono destinati all’AFM TÉLÉTHON 2025.

Rinfresco sul posto.

Espanol :

Velada de belote y póquer en el ayuntamiento de Esquièze-Sère.

Premios a ganar: medio cordero, panzas y carnes a la brasa.

Inscripción in situ.

Belote: 5 ¤/persona/pirámide

Torneo de póquer con plazas limitadas a 36 personas.

Toda la recaudación se destinará al AFM TÉLÉTHON 2025.

Refrescos in situ.

L’événement Soirée belote et poker Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-11-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65