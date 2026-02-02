Soirée belote et tarot Blue Fox Coffee Agen

Soirée belote et tarot

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Venez nous retrouver pour une soirée belote et tarot au Blue Fox ! Tous les niveaux sont acceptés, l’occasion de découvrir, s’initier, ou améliorer ses stratégies et s’affronter sur différentes tables selon les niveaux.

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

English : Soirée belote et tarot

Come and join us for an evening of belote and tarot at the Blue Fox! All levels are welcome, giving you the chance to discover, learn or improve your strategies and compete at different tables, depending on your level.

