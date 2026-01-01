SOIRÉE BELOTE ET TAROT Villefort

SOIRÉE BELOTE ET TAROT

Envie de passer une soirée conviviale autour d’un jeu de cartes ? La Loco-Motive 48 vous invite à une soirée belote et tarot au café associatif !

Que vous soyez joueur confirmé, amateur curieux ou juste partant pour un bon moment entre amis, tout le monde est le bienvenu. Venez partager une table, rencontrer de nouvelles personnes et profiter d’une ambiance détendue. On joue, on discute, on rigole… bref, on passe une belle soirée ensemble !

Jeu sur place vous pouvez aussi apporter votre jeu si vous le souhaitez. Ouverture des portes à 19h30 Début des jeux à 20h Buvette proposée sur place

Entrée 5€ ou 3€ pour les adhérents !

On vous attend pour faire tourner les cartes ! .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Want to spend a convivial evening playing cards? Loco-Motive 48 invites you to an evening of belote and tarot at the café associatif! Whether you’re an experienced player, a curious amateur or just up for a good time with friends, everyone is welcome.

Doors open at 7.30pm ? Games start at 8pm Refreshments available on site

Admission 5? or 3? for members!

