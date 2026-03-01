SOIRÉE BELOTE ET TAROT Villefort
SOIRÉE BELOTE ET TAROT Villefort mardi 17 mars 2026.
SOIRÉE BELOTE ET TAROT
12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17 22:30:00
Date(s) :
2026-03-17
La Loco-Motive 48 vous invite à une soirée Belote & Tarot, ouverte aux débutants comme aux joueurs confirmés, avec une initiation possible sur place pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou se perfectionner !
Ouverture des portes 19h puis jeux de 19h30 à 22h30. Inscription par mail souhaitée contact@loco48.fr
Entrée 5 € 3 € pour les adhérent·e·s
Buvette sur place
La Loco-Motive 48 vous invite à une soirée Belote & Tarot, ouverte aux débutants comme aux joueurs confirmés, avec une initiation possible sur place pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou se perfectionner !
Ouverture des portes 19h puis jeux de 19h30 à 22h30. Inscription par mail souhaitée contact@loco48.fr
Entrée 5 € 3 € pour les adhérent·e·s
Buvette sur place .
12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loco-Motive 48 invites you to an evening of Belote & Tarot, open to beginners and experienced players alike, with introductory courses available on site for those wishing to discover or perfect their skills!
Doors open at 7pm, followed by games from 7:30pm to 10:30pm. Please register by e-mail: contact@loco48.fr
Admission: 5 ? 3 ? for members
Refreshments on site
L’événement SOIRÉE BELOTE ET TAROT Villefort a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mont Lozere