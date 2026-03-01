SOIRÉE BELOTE ET TAROT Villefort

SOIRÉE BELOTE ET TAROT

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Adulte

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 22:30:00

2026-03-17

La Loco-Motive 48 vous invite à une soirée Belote & Tarot, ouverte aux débutants comme aux joueurs confirmés, avec une initiation possible sur place pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou se perfectionner !

Ouverture des portes 19h puis jeux de 19h30 à 22h30. Inscription par mail souhaitée contact@loco48.fr

Entrée 5 € 3 € pour les adhérent·e·s

Buvette sur place

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Loco-Motive 48 invites you to an evening of Belote & Tarot, open to beginners and experienced players alike, with introductory courses available on site for those wishing to discover or perfect their skills!

Doors open at 7pm, followed by games from 7:30pm to 10:30pm. Please register by e-mail: contact@loco48.fr

Admission: 5 ? 3 ? for members

Refreshments on site

