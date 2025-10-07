Soirée belote Salle d’escalade Gouesnou

Soirée belote Salle d’escalade Gouesnou mardi 7 octobre 2025.

Soirée belote

Salle d'escalade Gouesnou

Début : 2025-10-07 19:00:00

2025-10-07

Tu sais jouer à la belote ? Ou t’as juste envie de passer une bonne soirée ?

Viens participer à notre soirée de belote l Vertical’Art Brest !

Que tu sois un fin stratège ou juste là pour t’amuser, tout le monde est le bienvenu.

Viens seul ou en binôme (on te trouvera un partenaire si besoin)

Ambiance détendue, du jeu, des rires…

C’est l’occasion parfaite pour changer de routine, rencontrer du monde, et passer un bon moment après (ou sans) une session de grimpe.

Information pratique

Tout public.

Compris dans le prix d’entrée

Inscriptions gratuites ici https://my.weezevent.com/tournoi-de-belote-6

Places limitées ! .

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

