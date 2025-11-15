Soirée belote

Lendou-en-Quercy

Générations mouvements et Les amis du Lendou organisent une soirée belote à la salle des fêtes de Saint-Cyrprien.

Soupe offerte.

English :

Générations mouvements and Les amis du Lendou are organizing a belote evening at the Saint-Cyrprien village hall.

Soup offered.

German :

Générations mouvements und Les amis du Lendou organisieren einen Belote-Abend im Festsaal von Saint-Cyrprien.

Suppe wird angeboten.

Italiano :

Générations mouvements e Les amis du Lendou organizzano una serata belote presso la sala del villaggio di Saint-Cyrprien.

Zuppa offerta.

Espanol :

Générations mouvements y Les amis du Lendou organizan una velada belote en la sala de fiestas de Saint-Cyrprien.

Se ofrece sopa.

