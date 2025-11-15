Soirée belote Lendou-en-Quercy
Soirée belote Lendou-en-Quercy samedi 15 novembre 2025.
Soirée belote
Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Générations mouvements et Les amis du Lendou organisent une soirée belote à la salle des fêtes de Saint-Cyrprien.
Soupe offerte.
Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie 01baelde.luc@gmail.com
English :
Générations mouvements and Les amis du Lendou are organizing a belote evening at the Saint-Cyrprien village hall.
Soup offered.
German :
Générations mouvements und Les amis du Lendou organisieren einen Belote-Abend im Festsaal von Saint-Cyrprien.
Suppe wird angeboten.
Italiano :
Générations mouvements e Les amis du Lendou organizzano una serata belote presso la sala del villaggio di Saint-Cyrprien.
Zuppa offerta.
Espanol :
Générations mouvements y Les amis du Lendou organizan una velada belote en la sala de fiestas de Saint-Cyrprien.
Se ofrece sopa.
