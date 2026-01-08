Soirée Belote

Rue de la Vernière Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Venez nombreux à nos après-midi belote !!

Belote proposée par le Club de l’amitié

Ouvert à tous .

Rue de la Vernière Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 02 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to our belote afternoons!

L’événement Soirée Belote Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)